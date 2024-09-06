Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

У відомстві зауважили, що Роблес оголосила про “негайне відправлення” батареї з огляду на “чіткий запит” президента Володимира Зеленського щодо систем протиповітряної оборони. Нині ця зброя розташована в Польщі.

На “Рамштайні” міністерка детально розповіла про процеси підготовки нових пакетів допомоги й постачання, а також про численні проєкти, які іспанська оборонна промисловість реалізує після укладення безпекової угоди з Україною.

Так, Іспанія посилює військову підтримку в матеріальному плані та підготовці, а серед іншого — зосереджується на гуманітарній підтримці України.

За словами Роблес, з 1 жовтня програми країна знову почне приймати українські сім’ї у військові резиденції на іспанському узбережжі. Також Мадрид збільшить пропозиції курсів підготовки військовослужбовців ЗСУ в межах Місії ЄС із військової допомоги на підтримку України (EUMAM). Там сподіваються перевищити показник у 6000 навчених солдатів до кінця року.

Окрім того, на засіданні Іспанія приєдналася до ІТ-коаліції та до морської коаліції.