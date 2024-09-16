Латвія передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні бронетранспортери CVR(T), які були закуплені у Великій Британії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Латвії, пише Delfi.

Наразі невідомо, скільки бронетранспортерів отримає Україна, адже з міркувань безпеки Міністерство оборони не розкриває точну кількість.

Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно щонайменше до 2026 року. Латвія уже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.

“Підписаний у 2014 році з Великою Британією контракт передбачав загалом 123 бронетранспортери CVR(T), з яких 116 було модернізовано, а сім без капітального ремонту – для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року”, – зазначають у виданні.

У 2019 році був підписаний ще один контракт з Великою Британією на закупівлю додаткової техніки.

Командувач НБС Леонід Калніньш ще у вересні минулого року повідомляв журналістам, що для участі в тактичних операціях і знищення противника на передовій потрібні нові бойові машини піхоти не менше третього рівня захисту. Цього літа міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив журналістам, що закупівля бойових машин перебуває на завершальній стадії.