Посол заявив, що Латвія надає максимальну підтримку Україні у всіх її діях.

Про це повідомив посол України в Латвії, Анатолій Куцевол.

За словами посла, Україна довіряє Латвії координацію коаліції дронів. Це означає, що українські та латвійські бізнеси співпрацюють у військово-технічній сфері.

“Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту”, – наголосив Куцевол.

Посол повідомив, що також розглядається співпраця у сфері 155-мм снарядів, але з погляду безпеки не можна називати інші сфери співпраці в даний момент.

“Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік”, – наостанок додав він.