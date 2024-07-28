Україна домовилась із міжнародними союзниками про 200 одиниць евакуаційного транспорту для поранених бійців ЗСУ. Водночас Мінстратегпром працює над тим, щоб українська індустрія виготовляла такий евакотранспорт самостійно.

Про це сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час першого щорічного Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров’я “Воїн: життя, здоров’я, боєздатність”, повідомляє “Суспільне”.

Представниця Міноборони України зауважила, що ЗСУ потребують різної техніки на фронт для евакуації поранених. Зокрема, кейсевак і медевак — це різні етапи евакуації, для яких потрібні різні машини та обладнання. Наразі в Україну йде постачання броньованої евакотехніки М113.

“Є домовленість про 200 одиниць. Частина з них уже приїхала, її розподіляють по військових підрозділах залежно від того, де найбільше навантаження, де найбільша ця евакуація потрібна”, — розповіла посадовиця.

За словами Калмикової, Мінстратегпром працює над тим, щоб українська індустрія виготовляла такий евакуаційний транспорт самостійно.

“Сподіваюся, що за участі міжнародних партнерів, які нас максимально підтримують, ми це питання будемо надолужувати і трошки випереджувати, тому що техніка втрачається, техніка руйнується, це нормально під час війни. На жаль, не можна сказати, що ось ми сьогодні щось зробили, в нас є ось стільки [евакуаційних машин] — і цього вистачить назавжди”, — наголосила заступниця міністра оборони.