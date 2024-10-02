Україна вперше отримає пільговий кредит від Південної Кореї, підписавши угоду на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

У квітні 2023 року уряди України та Південної Кореї уклали угоду, яка відкриває можливість для України протягом 2024-2029 років отримати кредити на загальну суму 2,1 мільярда доларів.

Ця перша фінансова допомога в розмірі 100 мільйонів доларів надійде до державного бюджету України від Сеула.

Кредит надається на 20 років з процентною ставкою 1,0% річних, а перші 5 років діятиме пільговий період.

За даними Міністерства економіки, кошти від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) підуть на закупівлю обладнання, реалізацію проєктів відновлення та підтримку державного бюджету.

Для кожного окремого проєкту будуть укладатися окремі договори, які визначатимуть суми, терміни та умови надання пільгових кредитів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко підкреслила, що залучення довгострокових і дешевих кредитів допоможе відновленню виробничих потужностей України та створенню нових робочих місць.