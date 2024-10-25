Про це повідомляє пресслужба компанії.
Загальна кількість бронетехніки, наданої за угодою про так званий “кільцевий обмін”, сягне близько 200 одиниць, з яких понад половина — це моделі Marder 1A3.
Німецька компанія Rheinmetall передала 20 бойових машин піхоти Marder, заплановані до постачання наприкінці третього кварталу 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Загальна кількість бронетехніки, наданої за угодою про так званий “кільцевий обмін”, сягне близько 200 одиниць, з яких понад половина — це моделі Marder 1A3.