У межах угоди також запланована поставка кількох десятків одиниць іншої техніки, зокрема бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Остання партія з 20 БМП Marder, передана Україні, була замовлена урядом Німеччини і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро.

Marder 1A3, оснащені сучасним лазерним далекоміром, надають українським військовим перевагу в точності ураження цілей та покращують здатність протистояти противнику. Першу поставку 20 одиниць компанія Rheinmetall здійснила ще в березні 2023 року.