Вперше ці боєприпаси були застосовані ВПС Великої Британії в Афганістані.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відомо, що Paveway IV – це 500-фунтові авіабомби, в яких використовується фугасна боєголовка та система лазерного наведення на ціль.

Бомби можуть бути встановлені, як на винищувачі F-16 американського виробництва, які мають прибути в Україну цього року, так і старі літаки радянської епохи.

Точна кількість авіабомб, яку планується передати, поки що не розголошується.

Варто зазначити, що вчора британський прем’єр Ріші Сунак повідомив про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги обсягом півмільярда фунтів стерлінгів. До пакету, серед іншого, увійдуть 60 катерів, понад 400 транспортних засобів та понад 1600 ракет.

Також повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали рамкову домовленість про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.