До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС виділив вже майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності та дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб.

“ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна та Європейський Союз підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Зазначається, що наступні транші в межах інструменту Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.