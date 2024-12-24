Україна отримала 1 мільярд доларів від Японії та Великої Британії

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що отримані фінансові ресурси будуть спрямовані на зміцнення економіки України та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
“Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, — написав премʼєр.
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