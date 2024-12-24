Україна отримала 1 мільярд доларів від Японії та Великої Британії

Україна отримала транш у розмірі 1 мільярд доларів від Японії та Великої Британії в межах програми Державного політичного кредиту (DPL) Світового банку. Кошти надійшли під гарантії урядів цих держав.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що отримані фінансові ресурси будуть спрямовані на зміцнення економіки України та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.