Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.
Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.
- ВР отримала на розгляд угоду з Францією, за якою Україна отримає 200 млн грн гранту, — Шмигаль
- Шмигаль розповів, на що витратять майже $4 мільярди гранту від США
- Україна досягла домовленостей щодо реструктуризації єврооблігацій на $23,4 мільярда