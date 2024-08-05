Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через світовий банк.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.