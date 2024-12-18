Україна отримала другий регулярний транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Цей платіж став можливим завдяки виконанню всіх заходів, передбачених Планом України. Програма спрямована на економічну стабільність і трансформацію держави.

“Загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility у 2023 році досягла 16,1 млрд євро. Загалом у межах програми передбачено виділення 50 млрд євро на період з 2024 до 2027 року”, – підкреслив Шмигаль.

Фінансування від ЄС має ключове значення для підвищення економічної стійкості України, а також для реалізації реформ, які сприятимуть наближенню до стандартів Євросоюзу.

Уряд висловив вдячність ЄС за постійну підтримку України у складний час, наголосивши, що це допомагає країні зміцнити економіку та впевнено рухатися до членства в ЄС.