Світовий банк виділив Україні 4,8 мільярда доларів у межах ініціативи PEACE. Цей проєкт став найбільшою інвестиційною програмою в історії організації, спрямованою на допомогу державі під час війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти будуть спрямовані на впровадження реформ, підтримку освіти, медицини, агросектора, а також реалізацію проєктів відновлення.

“Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення”, – зазначив Шмигаль.

Варто додати, що загальний обсяг фінансової допомоги, яку Україна отримала через механізми Світового банку від початку повномасштабної війни, вже сягає майже 50 мільярдів доларів. Ця підтримка стала ключовою для збереження економічної стабільності та розвитку інфраструктури в умовах війни.