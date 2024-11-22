Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про завершення успішних перемовин із заступником держсекретаря США Джоном Бассом. Головною темою зустрічі стало постачання зброї та військової техніки, яку раніше затвердила адміністрація Сполучених Штатів.

Про це він заявив інтерв’ю Укрінформу.

Сибіга зазначив, що тепер Україна має повну ясність щодо обсягів і термінів цієї допомоги.

“Ми ще раз детально обговорили забезпечення постачання військової допомоги Україні, яку схвалила чинна адміністрація. Тепер ми чітко розуміємо терміни та обсяги цієї допомоги, за що дуже вдячні”, – підкреслив він.

Крім того, під час зустрічі розглядалися питання енергетики та інші важливі аспекти співпраці між країнами. За словами Сибіги, сторони детально проаналізували всі домовленості, досягнуті на рівні лідерів, зокрема щодо надання допомоги Україні.

Ці домовленості свідчать про посилення підтримки з боку США в умовах, коли Україна продовжує протистояти російській агресії.