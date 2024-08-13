Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що фінансування військових видатків відбувається виключно коштом власних ресурсів.

Шмигаль додає, що від початку 2024 року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

“Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги.Дякуємо ЄС за солідарність з Україною в нашій боротьбі за свободу та незалежність”, — резюмує прем’єр-міністр.