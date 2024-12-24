Сполучені Штати Америки виділили Україні перший мільярд доларів, отриманий від заморожених російських активів. Ця сума є частиною ініціативи G7, яка передбачає використання таких коштів для допомоги Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7”, – заявив Шмигаль.

Глава уряду висловив подяку американським партнерам і Світовому банку за цей важливий крок у забезпеченні справедливості та зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію російських суверенних активів для їх подальшого використання у відновленні країни.

Нагадаємо, що країни G7 раніше оголосили про намір виділити Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів. Ці кошти будуть погашені за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії.

США вже виділили на реалізацію цієї ініціативи 20 мільярдів доларів, які були перераховані на рахунок України у Світовому банку.

Українська влада матиме можливість самостійно вирішувати, як використовувати отримані кошти. Як повідомляє Міністерство фінансів, майже половина з 50 мільярдів планується спрямувати на задоволення потреб Сил оборони України у 2025 році.