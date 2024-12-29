Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про отримання Україною понад 150 мільйонів євро (6,5 млрд грн) на фінансування українського ОПК від Данії, Франції та Литви.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 111 млн євро виділять на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще 29 млн євро Україна отримає від уряду Франції у вигляді гранту на посилення безпеки і оборони України.

Решта, 10 млн євро, буде спрямован на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

“Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок. Дякую партнерам за важливу підтримку та внесок у зміцнення обороноздатності України!” ― наголосив Умєров.