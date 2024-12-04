Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє “Європейської правди”.

Сибіга зазначив, що отримання висновку НАТО щодо РНП стало основною причиною проведення зустрічі в рамках Ради Україна-НАТО. Метою цього засідання було оцінити прогрес України у виконанні Річної національної програми.

За словами міністра, висновок Альянсу був позитивним.

“Ми отримали позитивну оцінку реалізації РНП. Наш поступ до незмінної стратегічної мети, вступу України в НАТО – оцінений позитивно. І це дуже важливо”, – заявив він, не надавши деталей.

Як відомо, РНП є ключовим інструментом оцінки України з боку НАТО. Успішне виконання щорічних програм визначене одним з критеріїв запрошення України до членства