Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє “Європейської правди”.
Сибіга зазначив, що отримання висновку НАТО щодо РНП стало основною причиною проведення зустрічі в рамках Ради Україна-НАТО. Метою цього засідання було оцінити прогрес України у виконанні Річної національної програми.
За словами міністра, висновок Альянсу був позитивним.
“Ми отримали позитивну оцінку реалізації РНП. Наш поступ до незмінної стратегічної мети, вступу України в НАТО – оцінений позитивно. І це дуже важливо”, – заявив він, не надавши деталей.
Як відомо, РНП є ключовим інструментом оцінки України з боку НАТО. Успішне виконання щорічних програм визначене одним з критеріїв запрошення України до членства
- Андрій Єрмак вирушив з офіційним візитом до США
- Рютте назвав три пріоритети підтримки України: запрошення до НАТО поки не обговорюється
- Кличко обговорив з Шольцом перспективи вступу України до НАТО