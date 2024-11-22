Канада передала Україні обіцяну систему протиповітряної оборони NASAMS, завершивши процес, який розпочався ще на початку цього року.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер під час брифінгу в Оттаві, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що через міркування безпеки деталі операції не розголошуються.

“Ми нарешті мали змогу доставити її”, – зазначив Блер, відповідаючи на питання про час передачі NASAMS.

За його словами, ця система значно покращить здатність України захищати свої населені пункти та стратегічні об’єкти.

Міністр наголосив, що нова зброя дозволить українській стороні ефективніше протистояти ракетним загрозам, сприяючи посиленню захисту цивільного населення в умовах війни.

Нагадаємо, що Канада оголосила про передачу системи NASAMS Україні у січні 2023 року. На реалізацію цього проєкту уряд Канади виділив 406 мільйонів канадських доларів, які спрямували на закупівлю комплексу у Сполучених Штатах. Це стало однією з найбільших оборонних ініціатив Канади для підтримки України.