Вперше від початку повномасштабної російської агресії українці отримали перевагу в танках над росіянами, принаймні на окремих ділянках фронту. Ця перевага зумовлена ефективним використанням безпілотників, які змушують російські танки відходити на великі відстані від лінії зіткнення та діяти лише з замаскованих позицій, що значно обмежує їх ефективність.

Про це пише Forbes з посиланням на свідчення одного російського блогера, які переклав естонський аналітик WarTranslated.

Блогер зауважив, що українські танки діють значно вільніше. Це стало можливим завдяки досягнутому ЗСУ масштабу та різноманітності безпілотників, а також вдосконаленим тактикам їх застосування.

Зазначається, що через такі обмеження російські танки фактично перетворюються на неточні гаубиці замість штурмових бойових машин. Українські танки, у свою чергу, можуть під’їхати безпосередньо до лінії зіткнення та вести вогонь по російських цілях зі своїх гармат і кулеметів.

Така ситуація є результатом зворотного розвитку у війні: на початку повномасштабного вторгнення Росії українські бригади рідко використовували танки для прямого вогню через величезну перевагу окупантів у артилерії та авіації. Однак завдяки безпілотникам і системам радіоелектронної боротьби танкова перевага поступово схиляється на користь України.

Окрім того, зазначено, що Росія скаржиться на інтенсивне радіоелектронне глушіння своїх безпілотників з боку ЗСУ, що заважає ефективно використовувати дрони для того, щоб відігнати українські танки.

Єдине виключення з цієї тенденції стосується Курської області, де Росія використовує дрони на оптоволокні, які не піддаються глушінню традиційними засобами РЕБ. Недавні інциденти свідчать про успішні атаки російських дронів на українські танки в цьому регіоні.

Forbes підсумовує, що хоча ЗСУ здобули танкову перевагу завдяки безпілотникам на певних ділянках фронту, проблема нестачі піхоти залишається однією з головних для Сил оборони України.