Про це повідомляє АMD.
Згідно з “Планом використання керованої зброї та боєприпасів”, оприлюдненим 30 жовтня 2024 року, Австралія зняла з озброєння комплекти JDAM-ER у 2021 році разом із виведенням з озброєння літаків F/A-18A/B Hornet. Власні джерела видання стверджують, що принаймні деякі з цих комплектів були пізніше передані Україні в рамках військової допомоги.
Перше відоме використання плануючих авіабомб JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді ця зброя була поставлена США. Лише у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що постачала в Україну неуточнені боєприпаси класу “повітря-земля”.
У липні 2024 року Міністерство оборони Австралії оголосило про подальшу передачу невизначеної зброї класу “повітря-земля” в рамках пакета вартістю 250 мільйонів доларів.
Додамо, що JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють прості вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Набір JDAM-ER був розроблений на початку 2000-х у співпраці з Boeing і Ferra Engineering.
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