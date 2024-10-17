Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти вже перераховані до державного бюджету.
“Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки”, — зазначив прем’єр.
Ці кошти будуть спрямовані на критично важливі бюджетні витрати. Фінансування надано на пільгових умовах терміном на 10 років під 1,5% річних, із пільговим періодом у 4,5 роки від моменту отримання коштів.
Раніше, 11 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо залучення кредиту в обсязі 400 мільйонів канадських доларів.