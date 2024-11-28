Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Міністр підкреслив, що на українців чекає складна зима через триваючі руйнівні авіаудари з боку Росії.
“Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах”, – наголосив Брекельманс.
Міністр оборони Рустем Умєров висловив вдячність Рубен Брекельмансу та уряду Нідерландів за надані ЗРК Patriot та зміцнення здатності України до протиповітряної оборони.
“Сьогоднішня російська атака на критичну інфраструктуру, під час якої окупанти запустили близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів, є ще одним доказом жорстокого терору Росії. Лише разом із нашими партнерами ми зможемо це зупинити. Нам потрібні сміливі рішення для захисту нашого народу”, — написав міністр оборони.
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