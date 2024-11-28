Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр підкреслив, що на українців чекає складна зима через триваючі руйнівні авіаудари з боку Росії.

“Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах”, – наголосив Брекельманс.

Міністр оборони Рустем Умєров висловив вдячність Рубен Брекельмансу та уряду Нідерландів за надані ЗРК Patriot та зміцнення здатності України до протиповітряної оборони.