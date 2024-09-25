Про це заявив Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив після завершення засідання Ради Безпеки ООН.

Так він відреагував на запитання про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому та його наміри щодо завершення війни.

“Трамп наразі – просто кандидат. Я почекаю, поки він повернеться до Білого дому, щоб розглянути його пропозиції”, — сказав Боррель.

Він також згадав, як змінювалася допомога Україні з боку ЄС з моменту початку війни, коли надавалася лише невелика підтримка у вигляді шоломів. Сьогодні ж Євросоюз постачає Україні значно серйознішу військову допомогу, зокрема винищувачі F-16.

Боррель нагадав, що після 2014 року і спроби анексії Криму європейці не хотіли озброювати Україну, але це змінилося у 2024 році.

“І ми повинні продовжувати. Я не знаю, що робитимуть чи не робитимуть американці, США, новий президент… Але досі підтримка Європейського Союзу, військова, цивільна, економічна, фінансова, гуманітарна, – більша, ніж від США. Понад 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили, з них 45 на військову підтримку. Звісно, це менше ніж США, але це теж важлива цифра. Моє повідомлення чітке: поки українці бажають чинити опір, ми повинні їх підтримувати. Інакше ми припустимося історичної помилки“, – заявив Боррель.