“Україна отримуватиме зброю автоматично”. Сунак і Зеленський підписали “історичну угоду”.

Україна та Велика Британія домовилися про співпрацю у сфері ВПК.

Лондон даватиме Україні щорічну фінансову підтримку протягом 10 років і розвиватиме ЗСУ, щоб українська армія швидше “перейшла на стандарти НАТО”.

2,5 млрд фунтів стерлінгів нададуть уже в цьому році. В офісі президента заявили, що відтепер “Україна більше не має просити допомогу і зброю, а отримуватиме її автоматично”.

Так, партнери обіцяють продовжувати навчання українських військових, допомагати розв’язувати проблеми з постачанням озброєння, обмінюватися інформацією про оборонні розробки.

Завдяки цій угоді, за словами Зеленського, Україна вийде на такий безпековий рівень, який “самим фактом свого існування буде слугувати для стримування агресії Росії”.

“Ми перші з союзників, хто підписав цю угоду. Ми посилюємо нашу безпекову співпрацю з Україною – від навчання військових до допомоги у розмінуванні. Це сигнал Путіну, що ми тут надовго”, – зазначив Сунак.

У столиці Сунак також відвідав житловий будинок, зруйнований внаслідок російських обстрілів 2 січня. Тоді загинули чотири людини, 50 постраждали, сотні людей залишилися без житла.