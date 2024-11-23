Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що МВС спільно з Музеєм Голодомору провели масштабну роботу з оцифрування й оприлюднення тисяч кримінальних справ про Голодомор.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram-каналі.

“Голодомор — тяжкий і цинічний злочин проти людяності. Трагедія українського народу, спричинена Росією. Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так Росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних”, — зазначив очільник МВС.

За словами Клименка, підпорядковане йому відомство у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних із діями радянських катів.

На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році.

“Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою”, — наголосив Клименко.

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У цьому році День пам’яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада.