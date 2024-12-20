Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Під час перемовин сторони обговорили кілька важливих гуманітарних питань:
- Передача списків військовополонених із обох сторін та питання їхньої верифікації.
- Обговорення списків незаконно ув’язнених цивільних громадян.
- Обмін посилками та листами для військовополонених, серед яких 1500 пакунків із теплим одягом та необхідними речами.
- Репатріація тіл загиблих українських воїнів.
“Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами. Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів”, – додав омбудсмен.
Під час зустрічі також обговорили подальшу взаємодію, спрямовану на повернення українських військовополонених і цивільних громадян, а також вирішення гуманітарних питань.
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