Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив про важливі результати взаємодії з російською стороною напередодні Різдва. Обговорення відбулося за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час перемовин сторони обговорили кілька важливих гуманітарних питань:

Передача списків військовополонених із обох сторін та питання їхньої верифікації.

військовополонених із обох сторін та питання їхньої верифікації. Обговорення списків незаконно ув’язнених цивільних громадян.

незаконно ув’язнених цивільних громадян. Обмін посилками та листами для військовополонених, серед яких 1500 пакунків із теплим одягом та необхідними речами.

для військовополонених, серед яких 1500 пакунків із теплим одягом та необхідними речами. Репатріація тіл загиблих українських воїнів.

“Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами. Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів”, – додав омбудсмен.

Під час зустрічі також обговорили подальшу взаємодію, спрямовану на повернення українських військовополонених і цивільних громадян, а також вирішення гуманітарних питань.