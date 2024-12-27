Президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу гуманітарної допомоги для сирійців, які переживають складні часи. У рамках програми "Зерно з України", реалізованої спільно зі Світовою продовольчою програмою (WFP), до Сирії відправлено 500 тонн українського пшеничного борошна.

Про це він повідомив у мережі Х.

“500 тонн українського пшеничного борошна вже прямують до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з WFP. Борошно планується розподілити між 33 250 родинами або 167 000 людьми впродовж найближчих тижнів. Кожна упаковка важить 15 кілограмів і може забезпечити п’ятьох осіб на місяць. Ми бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності та відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей”, – заявив Зеленський.

Кожна родина отримає по 15-кілограмовій упаковці борошна, яка здатна забезпечити п’ятьох людей на цілий місяць. Ця ініціатива є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає країнам, що потребують продовольчої допомоги.

Україна, як держава, яка переживає війну, чудово розуміє важливість стабільності та підтримки в кризові часи. Програма “Зерно з України” стала символом солідарності з народами, які борються за виживання та мир.