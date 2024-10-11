Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії, і ми обговорили детально повернення всіх цивільних, повернення депортованих дітей”, – заявив Зеленський, додавши, що 10 жовтня стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яка була в російському полоні.

Президент також запросив Ватикан долучитися до зустрічі в Канаді, де обговорюватимуть гуманітарні питання у межах Формули миру.

Раніше українські журналісти та медіафахівці звернулися до міжнародних організацій із закликом до рішучих дій через вбивство Рощиної в російському полоні.