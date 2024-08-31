Національна гвардія України перекинула з півдня під Покровськ Донецької області одну зі своїх нечисленних наступальних бригад — Кара-Даг (15 БрОП), яка налічує приблизно 2000 військових.

Про це пише Forbes.

Бригаду перекинули з позицій на півночі від Мелітополя Запорізької області. Таке переміщення зі звичного місця на незнайоме поле бою на сході підкреслює актуальність проблем України між Авдіївкою та Покровськом, пише видання.

Зазначається, що Генштаб перекинув на цей напрямок уже кілька підкріплень. Однак це не допомогло зупинити просування окупантів.

Видання наводить думку російських пропагандистів, які впевнені, що Україна має ще кілька добре оснащених частин, не задіяних у боях. Вони стверджують, що ці сили готуються перекинути в інше місце, щоб домогтися вирішального удару до того, як фронт у Донецькій області «повністю посиплеться», пише Forbes.

“Посилюючи сили в Курській області та зменшуючи їх в Покровську, українські лідери ризикують, вважаючи, що потенційні вигоди від раптового вторгнення на півночі можуть мати більше значення для результату війни, ніж можливі втрати на сході. Це дуже ризикована стратегія”, – додають у Forbes.