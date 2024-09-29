Джо Байден та Володимир Зеленський зустрічалися у Білому домі 26 вересня, де Зеленський представив Байдену План перемоги.

Про це Президент США Джо Байден написав у мережі Х.

“Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці”, — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Джо Байден та Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі 26 вересня. Під час зустрічі Зеленський представив Байдену План перемоги. Очікується, що детально цей План лідери двох держав обговорять під час наступної зустрічі, що ймовірно відбудеться 12 жовтня у Німеччині.

Водночас, за підсумками зустрічі США не надали дозвіл на використання свого далекобійного озброєння для ударів по території рф. Українська сторона продовжує наполягати, що такі удари є заходами самооборони та закликає таких союзників, як США та Велика Британія все ж надати на них дозвіл.

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв припустив, що такі дозвіл може бути отриманий від Сполучених штатів вже після виборів президента США.