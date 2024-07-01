Якщо Україна зможе продемонструвати свою здатність до успішних масштабних контрнаступальних операцій з підтримкою своїх партнерів, це може змусити Путіна припинити війну.

Про це йдеться в звіті ISW.

Україна потребує підтримки своїх партнерів, щоб зменшити готовність Путіна до безкінечної війни, спрямованої на знищення країни. Це можна зробити шляхом підтримки України в проведенні значних контрнаступальних операцій, які звільнять територію та розкриють недосяжність цілей Путіна в Україні.

Важливо зазначити, що Путін прагне знищити українську державність та ідентичність, розглядаючи територіальні здобутки в Україні як частину цього процесу.

“Бачення президентом Росії Володимиром Путіним перемоги полягає у тому, що Росія зможе протягом необмеженого часу поступово просуватися в Україні, що спонукає Путіна розтягувати війну та зміцнює його рішучість зруйнувати українську державність”, – йдеться у звіті.

Захід повинен надати Україні необхідну допомогу для проведення контрнаступальних операцій, щоб зупинити путінську теорію перемоги і уникнути подовження війни на тривалий термін, вважають аналітики з ISW.