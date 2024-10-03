Про це йдеться у матеріалі Української правди.
Журналістське розслідування викрило проблеми у системі закупівель озброєнь в Україні під час війни. Виявлено, що деякі контракти на постачання зброї виконуються з затримками або взагалі не виконуються, а державні кошти не завжди повертаються.
Причина – недостатній контроль за цінами та використання неефективних посередників. Головне управління розвідки та компанія “Спецтехноекспорт” опинилися в центрі цих звинувачень, що ставить під загрозу обороноздатність України.
Таким чином, конкретні люди або компанії, ховаючись за ширмою посилення обороноздатності, можуть навпаки її послаблювати.