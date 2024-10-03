Журналісти провели розслідування про те, як Україна під час великої війни втрачає гроші та час, бо вимушена судитись зі своїм же спецімпортером, за яким стоїть Головне управління розвідки

Про це йдеться у матеріалі Української правди.

Журналістське розслідування викрило проблеми у системі закупівель озброєнь в Україні під час війни. Виявлено, що деякі контракти на постачання зброї виконуються з затримками або взагалі не виконуються, а державні кошти не завжди повертаються.

Причина – недостатній контроль за цінами та використання неефективних посередників. Головне управління розвідки та компанія “Спецтехноекспорт” опинилися в центрі цих звинувачень, що ставить під загрозу обороноздатність України.

Таким чином, конкретні люди або компанії, ховаючись за ширмою посилення обороноздатності, можуть навпаки її послаблювати.