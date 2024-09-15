Про це повідомляє портал “Мілітарний”.

Автори блогу опублікували фото патронів калібру 5,45×39 мм українського виробництва, випробуваних на полігоні. Згідно з інформацією на упаковці, патрони виготовлені у червні цього року. Вони оснащені кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами, яка має конічну форму хвостової частини, що покращує балістичні характеристики і точність стрільби.

За даними “Про зброю”, балістика українських набоїв на відстані 400 метрів подібна до радянських патронів 7Н6 (5,45 ПС).

“Мілітарний” нагадує, що після захоплення росіянами Луганського патронного заводу у 2014 році, “Укроборонпром” втратив можливість виробляти боєприпаси для стрілецької зброї. Відновлення виробництва є важливим досягненням для українського оборонного комплексу.

Наразі залишається невідомим рівень локалізації виробництва. Ймовірно, в Україні виготовляють гільзи та збирають патрони з імпортних компонентів, проте такі складні етапи, як виробництво порохів, капсулів та кулі зі складною конструкцією, ще не освоєні.