Про це повідомили в Офісі президента.
Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.
Угода з Чехією
Як закріплено в угоді, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.
Прага надала Києву військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:
- боєприпаси малого та великого калібрів;
- можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;
- БпЛА;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- важка техніка;
- підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.
“Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги”, — ідеться на сайті Офісу президента.
Угода зі Словенією
На сайті ОП зазначається, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди.
Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для ОПК.
Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму “Зерно з України”.
“Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування”, — пише Офіс Зеленського.