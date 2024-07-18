Президент України Володимир Зеленський 18 липня підписав дві угоди про співробітництво у сфері безпеки — з Чехією та Словенією.

Про це повідомили в Офісі президента.

Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.

Угода з Чехією

Як закріплено в угоді, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Прага надала Києву військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:

боєприпаси малого та великого калібрів;

можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;

БпЛА;

засоби радіоелектронної боротьби;

важка техніка;

підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.

“Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги”, — ідеться на сайті Офісу президента.

Угода зі Словенією

На сайті ОП зазначається, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди.

Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для ОПК.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму “Зерно з України”.

“Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування”, — пише Офіс Зеленського.