Про це повідомили в Офісі президента.

Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.

Угода з Чехією

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Британії підписав одразу дві угоди у сфері безпеки – з Чехією та Словенією.

Як закріплено в угоді, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Прага надала Києву військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:

  • боєприпаси малого та великого калібрів;
  • можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;
  • БпЛА;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • важка техніка;
  • підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.

“Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги”, — ідеться на сайті Офісу президента.

Угода зі Словенією

Україна та Словенія уклали безпекову угоду

На сайті ОП зазначається, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди.

Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для ОПК.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму “Зерно з України”.

“Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також  гуманітарного розмінування”, — пише Офіс Зеленського.

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