Підписано фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Від України угоду підписала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначає, що уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро.

Програма передбачає надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.