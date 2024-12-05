Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з Європейським Союзом, що започатковує Механізм кредитного співробітництва для України (ULCM). Новий інструмент забезпечить юридичну базу для обслуговування та погашення фінансування, яке Україна отримує в рамках ініціативи G7 ERA.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загальна сума потенційної допомоги може сягати 45 мільярдів євро.

Механізм ULCM надасть змогу використовувати доходи від заморожених російських суверенних активів для сплати основної суми позик, відсотків та інших супутніх витрат, пов’язаних із залученням кредитів. Таке рішення спрямоване на підтримку фінансової стабільності України в умовах воєнного стану.

“Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA)”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення спрямоване на підтримку фінансової стабільності України в умовах воєнного стану.