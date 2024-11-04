Україна уклала угоди зі Світовим банком на майже $600 млн у межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він заявив, що про започаткування проєкту домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні й сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки.

“Ідеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.”, – заявив прем’єр.

Проєкт розрахований до 2027 року й отримає фінансування у розмірі понад 1 мільярд доларів. Зазначається, що це має суттєво зміцнити українську економіку та надати підтримку малому та середньому бізнесу для подолання сучасних викликів.