Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він заявив, що про започаткування проєкту домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні й сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки.
“Ідеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.”, – заявив прем’єр.
Проєкт розрахований до 2027 року й отримає фінансування у розмірі понад 1 мільярд доларів. Зазначається, що це має суттєво зміцнити українську економіку та надати підтримку малому та середньому бізнесу для подолання сучасних викликів.
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