Україна сподівається організувати друге засідання саміту миру до кінця цього року, а також хоче залучити Росію до участі. Проте, не йдеться про двосторонній діалог.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу в Анкарі, цитує Reuters.

“Одна з найважливіших цілей цього саміту — досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, в якому Україна і Росія сидять один навпроти одного й Україна вислуховує вимоги Росії”, — заявив посол.

За словами Боднара, сьогодні ж стратегія полягає у тому, щоб міжнародна спільнота разом з Україною склали список кроків, які необхідні для встановлення справедливого миру, а також обговорили, які вимоги поставити Росії на основі цього списку.

“Це не буде пряма двостороння зустріч, це, швидше за все, буде формат, де будуть залучені треті сторони, і (переговори, – ред.) будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року”, — додав він.

У тому ж числі посол вважає, що Туреччина, яка під час війни намагалась підтримувати теплі стосунки з Україною та Росією, буде важливим учасником саміту завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах.