Джерела розповіли, що перші далекобійні удари, найімовірніше, будуть завдані ракетами ATACMS, які мають дальність польоту до 306 км.

Про це пише Reuters.

За даними британського агентства, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

Агентство із посиланням на три джерела підтверджує інформацію, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів вглиб території Росії.

“Україна планує здійснити перші далекобійні удари вже найближчими днями, повідомили джерела, не розкриваючи деталей з міркувань оперативної безпеки”, – йдеться в матеріалі.

Джерела розповіли, що перші далекобійні удари, найімовірніше, будуть завдані ракетами ATACMS, які мають дальність польоту до 306 км.

На думку авторів матеріалу, деякі американські чиновники висловлюють скептицизм щодо того, що дозвіл на далекобійні удари по Росії змінить загальну траєкторію війни. Однак це рішення може поставити Київ у кращу переговорну позицію, коли і якщо переговори про припинення вогню відбудуться.