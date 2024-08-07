Про це пише Центр протидії дезінформації.

Ворожі ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито звільнення 10 тисяч вчителів в Україні, зокрема в Харківській області, що нібито свідчить про підготовку до здачі регіону.

Однак, за даними Харківської ОВА, ця інформація є неправдивою. Наразі обговорюється проєкт Наказу №850, який передбачає скорочення шкільної мережі, але з переведенням вчителів до кадрового резерву з збереженням зарплати.

Планується зменшення дистанційного навчання та перехід до офлайн або змішаного формату, а також збільшення дистанційних класів для дітей за кордоном. Ворог використовує такі фейки для дискредитації державних органів в очах українського суспільства.