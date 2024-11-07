Про це повідомляє DiXi Group.

“Попри те, що проти вересневого імпорт минулого місяця впав на 58%, він утричі перевищив жовтневий експорт”, – йдеться у повідомленні.

Так, у жовтні імпорт електрики знизився на 58% – до 181,8 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс у 88 разів – до 60,7 тис. МВт-год. Найбільшими покупцями української електроенергії стали Угорщина, Румунія та Словаччина.

При цьому, як зазначають аналітики, 70% експорту припало саме на початок жовтня. Згодом обсяги експорту почали скорочуватися, натомість спостерігалося зростання імпорту електроенергії.

Таке суттєве зниження залежності від імпорту електрики та нарощування її експорту свідчить про ефективну роботу українських енергетичних систем, незважаючи на складну воєнну ситуацію в країні. Це дає надію на подальше зміцнення енергетичної незалежності України.