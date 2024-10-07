Цього року Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, а наступного року планується фінансування порохових заводів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час саміту Defense Tech Valley, цитують «Суспільне» та УНН.

За словами Федорова, в Україні вже сформовано ринок боєприпасів, і «мільйони» снарядів вже закуповуються державою, зокрема для потреб безпілотників. Також скасовані регуляції, які обмежували виробництво пороху та вибухових речовин в країні.

«Цього року, наприклад, сума інвестицій кластера Brave1 зросла. Скажу вам по секрету, цього року ми почали видавати гранти на виробництво ракет. Наступного року будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми надаємо як певну гарантію для інвесторів, щоб вони вкладали кошти, які згодом окупляться», — зазначив Федоров.

Крім того, в Україні розвивають інфраструктуру для тестування оборонних технологій та симулятори для перевірки їх ефективності.

«Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це на власних підрозділах, щоб побачити, як у реальних умовах працюють дрони та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ)», — пояснив міністр.

Федоров також наголосив, що за останні два з половиною роки в Україні з’явилося понад 200 компаній, що займаються розробкою наземних роботизованих платформ, 500 компаній, що виробляють дрони, та понад 100, які спеціалізуються на системах РЕБ.