Про це йдеться в звіті Індексу свободи преси, опублікованому 3 травня Міжнародною організацією “Репортери без кордонів” (RSF).

Зазначається, країна займає 61 місце серед 180 країн, піднявшись на 18 позицій у порівнянні з попереднім рейтингом минулого року.

Однак, зазначається, що війна, розпочата Росією у 2022 році, створює серйозні загрози для журналістів та ЗМІ в Україні через “інформаційну війну” і “експансію кремлівської системи пропаганди”.

«Після російського вторгнення в лютому 2022 року безпека журналістів опинилася під загрозою як ніколи. Іноді їх навмисно обстрілюють, незважаючи на те, що вони демонструють знаки «Преса», і список поранених або вбитих репортерів і ЗМІ, які сильно постраждали від авіаударів, продовжує зростати… Кібератаки, порушення конфіденційності джерел і обмеження доступу до інформації також викликають занепокоєння», – йдеться в повідомленні.

Представники організації також підкреслили, що український медіаландшафт є різноманітним, але частково контролюється олігархами, які володіють більшістю національних телеканалів.

«Держава також стала центральним медіа-актором після російського вторгнення в лютому 2022 року. Медіа-сектор несе на собі основний тягар впливу російського вторгнення, що порушує роботу редакцій і навіть ставить під загрозу їхнє економічне виживання», – йдеться у звіті.

У світі свободі преси, за словами RSF, в основному загрожує політична влада. Як свідчить індекс, із п’яти показників, використаних для складання рейтингу, саме політичний показник впав найбільше, зафіксувавши світове падіння на 7,6 пункту.