Збірна України з художньої гімнастики завершила виступи на Олімпійських іграх у Франції. У фіналі групового багатоборства українські гімнастки посіли сьоме місце. На першому місці – Китай, на другому – Ізраїль, бронзу отримує Італія.

Про це повідомляє “Межа”.

Українські спортсменки Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Марія Височанська посіли сьоме місце у фіналі з художньої гімнастики (групове багатоборство) на Олімпіаді-2024 у Парижі, випередивши лише збірну Узбекистану.

За підсумками вправ з п’ятьма обручами, а також трьома стрічками й двома м’ячами українські художні гімнастки набрали 68,950 бала.

Нагадаємо, напередодні відбулась кваліфікація Олімпіади-2024 з художньої гімнастики в груповому багатоборстві.

За підсумками вправ з пʼятьма обручами “синьо-жовті” стали 6-ми з результатом 35,450. У вправах з трьома стрічками та двома мʼячами українки отримали 33,500 балів. За підсумком двох дисциплін команда гімнасток з України отримала 68,950 бала і вийшла у фінал, який відбувся сьогодні, 10 серпня.