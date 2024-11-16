Виступ Андрія Путкарадзе зробив Грузію найуспішнішою країною в історії “Дитячого Євробачення”, оскільки приніс їй вже четверту перемогу.
Друге місце посіла юна співачка із Португалії Вікторія Ніколь з піснею Esperança. Виступ дівчинки набрав 213 балів, що стало найкращим результатом для Португалії за всю історію виступів країни на дитячому пісенному конкурсі.
Нашу країну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня Hear me now набрала 203 бали й посіла третє місце. Здобутий результат став найкращим для України на “Дитячому Євробаченні” за останні десять років.
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