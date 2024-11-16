Ввечері у суботу, 16 листопада, у Мадриді відбувся фінал 22-го дитячого пісенного конкурсу “Дитяче Євробачення — 2024”. Перемогу здобув 11-річний представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom. Український представник — 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко посів третє місце.

Виступ Андрія Путкарадзе зробив Грузію найуспішнішою країною в історії “Дитячого Євробачення”, оскільки приніс їй вже четверту перемогу.

Друге місце посіла юна співачка із Португалії Вікторія Ніколь з піснею Esperança. Виступ дівчинки набрав 213 балів, що стало найкращим результатом для Португалії за всю історію виступів країни на дитячому пісенному конкурсі.

Нашу країну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня Hear me now набрала 203 бали й посіла третє місце. Здобутий результат став найкращим для України на “Дитячому Євробаченні” за останні десять років.