Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає кілька нових систем протиповітряної оборони вже у грудні, а в січні очікується подальше посилення повітряного щита.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима – це величезна спокуса для російських терористів”, – заявив Зеленський.

За словами глави держави, це питання обговорювалося під час доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, де аналізувалися поточні домовленості з міжнародними партнерами щодо посилення системи ППО України.

Системи протиповітряної оборони залишаються ключовим елементом у захисті цивільної інфраструктури, житлових районів і стратегічно важливих об’єктів. Їх ефективність дозволяє зменшувати втрати серед цивільного населення, мінімізувати шкоду економіці та зміцнювати моральний дух суспільства.

Зважаючи на активне використання ворогом ракет і дронів, нові системи, такі як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, допоможуть значно підвищити рівень захисту України. Ці кроки є критично важливими для забезпечення безпеки в умовах повномасштабної війни.