Про це повідомив Ігор Луценко, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.
За його словами, минуло вже 836 днів з початку атак шахедів на Україну, але країна досі не змогла розробити ефективний дроновий або ракетний перехоплювач для захисту від цих загроз, зокрема в центральних районах Києва.
Луценко підкреслив, що в Україні відсутня централізована державна політика в цьому напрямку, а проти Росії не застосовується достатньо масштабний підхід до розвитку військових технологій. Росія, у свою чергу, змогла організувати централізоване виробництво і постачання шахедів, що призвело до масштабних атак на Україну.
“Мої звинувачення першим ешелоном ідуть з приводу державної політики. Що робить Росія? От вона визначила, що треба знищити Україну, і в 2022 році знайшла засіб, щоб цим займатися — Шахед 136. Знайшла, купила, за 2 роки в себе впровадила. З осені 2024 року сотня шахедів на день почала летіти на Україну. З нашого боку такої статистики немає”, — наголошує Луценко.
Він наголосив, що дрони, які постачаються на фронт, в основному вироблені не державними підприємствами, а просто куплені за державний кошт.
Луценко також закликав український бізнес підтримати розвиток воєнних технологій. На його думку, це важливий крок, оскільки без активнішої участі бізнесу та значніших інвестицій у військові розробки Україна не зможе ефективно протистояти загрозам, які виникають через удари шахедів.
“Але хотів би пнути не тільки державу Україну, але й український бізнес, який терпить від російських шахедів збитки у сотні мільярдів гривень. Могли б трошки “роздпулитися” і зрозуміти, що чиновники і військові самі не врятують бізнес. Давайте добиватися у держави, щоб вона поводилася як слід. І давайте у бізнесу добиватися, щоб він все-таки трошечки думав”, — зазначив Луценко.
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