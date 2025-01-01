Сьогодні, 1 січня, росіяни вдарили по Банковій із застосуванням Shahed 136. Україна не має ефективної промислової політики у воєнній сфері, зокрема щодо протидії атакам безпілотників, таких як шахеди.

Про це повідомив Ігор Луценко, командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.

За його словами, минуло вже 836 днів з початку атак шахедів на Україну, але країна досі не змогла розробити ефективний дроновий або ракетний перехоплювач для захисту від цих загроз, зокрема в центральних районах Києва.

Луценко підкреслив, що в Україні відсутня централізована державна політика в цьому напрямку, а проти Росії не застосовується достатньо масштабний підхід до розвитку військових технологій. Росія, у свою чергу, змогла організувати централізоване виробництво і постачання шахедів, що призвело до масштабних атак на Україну.

“Мої звинувачення першим ешелоном ідуть з приводу державної політики. Що робить Росія? От вона визначила, що треба знищити Україну, і в 2022 році знайшла засіб, щоб цим займатися — Шахед 136. Знайшла, купила, за 2 роки в себе впровадила. З осені 2024 року сотня шахедів на день почала летіти на Україну. З нашого боку такої статистики немає”, — наголошує Луценко.

Він наголосив, що дрони, які постачаються на фронт, в основному вироблені не державними підприємствами, а просто куплені за державний кошт.

Луценко також закликав український бізнес підтримати розвиток воєнних технологій. На його думку, це важливий крок, оскільки без активнішої участі бізнесу та значніших інвестицій у військові розробки Україна не зможе ефективно протистояти загрозам, які виникають через удари шахедів.