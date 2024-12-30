Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що до України повернулися захисники, які брали участь у боях на “Азовсталі”, в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, острові Зміїному та на інших фронтах. Серед них — солдати, сержанти, офіцери, а також нацгвардійці, у тому числі представники «Азову», прикордонники, тероборонівці, військові Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.

“Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі. Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому”, – заявив президент.

Цей успіх став можливим завдяки роботі українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів. В Офісі Президента наголосили, що робота над звільненням усіх полонених триває, і кожен українець, який перебуває в російському полоні, є пріоритетом для держави.