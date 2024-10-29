З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути шістьох дітей: двох дівчат та чотирьох хлопців віком від 8 до 16 років.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років”, – заявив Прокудін.

Серед евакуйованих – опікунська сім’я, де виховується дівчинка, позбавлена батьківського піклування, разом із нею евакуювали і її повнолітнього брата.

Глава Херсонської ОВА зазначив, що завдяки рятувальній операції, організованій “Save Ukraine”, дитина може забути пережиті труднощі, зокрема примус до відвідування так званих “російських шкіл”, які, за його словами, більше займаються пропагандою, ніж освітою. Також він повідомив, що з початку року з окупованих територій Херсонщини вдалося вивезти 224 дитини.