Про це повідомив у Телеграмі Президент Володимир Зеленський.
За його словами, “продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники”.
Зеленський висловив вдячність “нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні”.
Президент підкреслив, що як би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх”.
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