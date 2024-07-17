З російського полону у результаті обміну повернули ще 95 українців.

Про це повідомив у Телеграмі Президент Володимир Зеленський.

За його словами, “продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники”.

Зеленський висловив вдячність “нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні”.

Президент підкреслив, що як би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх”.